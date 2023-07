Estate di eventi a Bulgarograsso

Un’estate all’insegna degli eventi a Bulgarograsso.

Estate di eventi, il programma

L’Amministrazione comunale ha rinnovato la sua adesione al "Festival Terra e Laghi". Una rassegna giunta alla sua diciassettesima edizione che ha come finalità la diffusione della lingua e della cultura italiana in Europa attraverso il teatro. Sostenuto come progetto di eccellenza da Regione Lombardia, vi aderiscono più di 60 Comuni italiani di sette diverse regioni, oltre a enti e istituzioni di altri paesi europei confinanti. E sono due gli spettacoli scelti per l’estate bulgarese. Il primo sarà giovedi 6 luglio, alle 21, in piazza Falcone, con lo spettacolo "La Corda" di Sandro Sassi che, tra giocoleria con palline, cerchi, aprendo e chiudendo le danze con una corda, camminerà su questa e tanto altro. Il secondo andrà in scena giovedì 13 luglio, alle 21, in piazza Falcone: "La regina dell’acqua" della compagnia "Gli alcuni". Lo spettacolo si concentrerà sull’importanza di fare un uso corretto dell’acqua. In caso di maltempo trasferimento nell’area feste in via Cavallina. "Un altro appuntamento è invece fissato per oggi, sabato 8 luglio, alle 9.30 nel parco comunale - spiega l’assessore Wanda Pelosi - Hata yoga e respiro con Vincenzo Bosco insegnante di yoga, meditazione e pranayama". Un’esperienza all'insegna della natura e del benessere. Evento gratuito.