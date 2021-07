Estate nel cortile della sede degli Alpini, stasera concerto

Estate nel cortile della sede degli Alpini di Villa Guardia: stasera, venerdì 23 luglio, concerto.

Estate in musica

L'appuntamento è in programma alle 21, nella sede delle Penne nere in via Silvio Pellico. Previsto il concerto bandistico del Corpo musicale di Rebbio insieme alla Filarmonica di Villa Guardia. A dirigere l’evento, nel suggestivo cortile della sede intitolata al primo capogruppo Guido Balbi, sarà Consuelo Meroni.

Il programma del concerto

I musicisti proporranno al pubblico musiche di Philips, Morricone, Vangelis e una selezione di canti patriottici. Ingresso gratuito. Gli organizzatori garantiscono anche il servizio bar. E settimana prossima, sabato 31 luglio, altro appuntamento, che avrà come cornice il parco comunale "Garibaldi": protagonista Carla Giovannone con i suoi racconti animati per i più piccoli.