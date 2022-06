Presidio del Comitato AGAST questo pomeriggio, martedì 28 giugno 2022, ad Alzate Brianza di fronte alla sede della Fondazione “Clotilde Rango” di via Manzoni: il comitato chiede condizionatori per le stanze delle ospiti presenti in struttura.

Estate torrida per le ospiti della Fondazione Clotilde Rango: il Comitato AGAST protesta

La Fondazione è una residenza sanitaria per disabili che si occupa dell’accoglienza e dell’assistenza di soggetti che presentano medie e gravi disabilità e che necessitano di assistenza sanitaria permanente. Il Comitato AGAST, rappresentato da genitori, amministratori di sostegno e tutori, ha deciso di manifestare "contro la sciagurata scelta di non adeguare la struttura con condizionatori d’aria da anni ormai richiesti e mai ottenuti".

LE IMMAGINI DAL PRESIDIO

"Nonostante da mesi il nuovo direttivo AGAST, in previsione della calura estiva, cerchi un contatto diretto di trattativa con il Consiglio d’Amministrazione che con pretestuali scuse procrastina vergognosamente l’incontro dal mese di aprile - accusano dal Comitato - Sarà un’altra estate insopportabile che le povere ragazze disabili degenti nella struttura dovranno sopportare unitamente alle precarie e già gravi condizioni di salute".

L’occasione è anche per chiedere a gran voce di esaudire una volontà espressa dalla Fondatrice Livia Mandruzzato: inserire nel Consiglio d’Amministrazione della Fondazione - attualmente in difetto di un membro - la rappresentanza del Comitato AGAST, voce delle ragazze ospitate. "Diversi appelli e denunce sono state già inoltrate ad autorità competenti e superiori, nonché notificato alla Chiesa di Milano per la sua competenza anche in termini morali e di coscienza" sottolineano i manifestanti.

LA VIDEO INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL COMITATO CARLO COLOMBO