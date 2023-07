Dopo il successo dello scorso anno, torna l’estemporanea di pittura per celebrare la storia e gli angoli caratteristici del paese. La Bcc Brianza e Laghi lancia il concorso “Alzate al tramonto” per valorizzare e promuovere sia l’arte pittorica sia il contesto storico, architettonico e paesaggistico di Alzate Brianza.

Estemporanea di pittura per valorizzare gli scorci più belli di Alzate

Per l’edizione 2023 il tema della mostra restano i luoghi caratteristici di Alzate Brianza nel contesto specifico, però, delle ore e dei momenti del tramonto. Si intende scoprire il paese nella luce vespertina, nel tramonto visto come luogo reale e spazio dell’anima.

L’iniziativa è promossa e sostenuta dalla Bcc Brianza e Laghi, avvalendosi della collaborazione dell’associazione Ageo e della Pro loco di Alzate Brianza.

Le tele dei pittori (potranno partecipare, con massimo due opere, artisti di età superiore ai 18 anni) verranno timbrate nel pomeriggio di domenica 10 settembre. Gli artisti potranno decidere che angolo, luogo o momento immortalare al tramonto nelle loro opere a tecnica libera.

Sabato 16, dalle 17.30 alle 22, e domenica 17 settembre, alle 10 alle 16, saranno le giornate clou: nel cuore del paese, nella centralissima via Diaz, le opere verranno

esposte e le persone potranno conoscere gli artisti, visionare le opere e anche votarle.

Sono infatti previste due giurie: una tecnica e qualificata che premierà le prime tre opere e una legata esclusivamente al voto popolare. I visitatori potranno votare sia sabato che domenica a scrutinio segreto.

Proprio per valorizzare il tramonto, tema del concorso, e valorizzare il centro paese, i visitatori nella serata di sabato, dalle 17.30 alle 22, potranno votare a scrutinio segreto l’opera che ritengono più bella e più singolare. Si riprenderà poi domenica 17 settembre, dalle 10 alle 16. La più votata vincerà il premio Giuria Popolare pari a 200 euro. Le premiazioni finali sono previste per le 16.30.

Coloro che vogliono partecipare dovranno sottoscrivere il regolamento e compilare il modulo di partecipazione, attraverso qr code o link per le iscrizioni online, entro il 31 agosto.

Nelle prossime settimane gli organizzatori stileranno un calendario degli eventi correlati alla mostra con due punti fermi: valorizzare via Diaz e il centro storico nella serata di sabato 16 settembre, con musica ed eventi ad hoc correlati alla mostra concorso.