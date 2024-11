Estorsione e rapina a un 21enne: due arrestati

Minacciarono un 21enne per sottrargli 1.500 euro, una collanina e la macchina: due arrestati. L'intervento è avvenuto all'alba di ieri 7 novembre a Erba.

Due arrestati: avevano minacciato un 21enne con pistola e intimidazioni

In particolare, i Carabinieri di Lurago d’Erba hanno arrestato due uomini, un 26enne albanese e un 20enne italiano, entrambi residenti a Erba e già noti alle Forze

dell’Ordine, colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Como che, in accoglimento delle risultanze investigative prodotte dai militari, ha emesso il provvedimento restrittivo.

I fatti risalgono allo scorso fine luglio, quando i due avvicinarono un 21enne di Monguzzo e lo minacciarono con una pistola e più messaggi minatori pretendendo insistentemente denaro per un totale di 1500 euro. I due arrivarono anche a sottrargli una collanina e la macchina per poi restituirgliela dopo qualche giorno.

Date le continue vessazioni e il crescente timore per la propria incolumità, il 21enne si è rivolto ai Carabinieri di Lurago d’Erba. I militari, raccolta la denuncia, hanno perquisito lo scorso 3 agosto le case dei due: lì hanno trovato una pistola giocattolo privata di tappo rosso così da renderla del tutto simile a un’arma vera, verosimilmente quella utilizzata per minacciare la vittima, dei proiettili a salve e un fucile semi-automatico da softair, riproduzione fedele di un fucile vero, compresa una catenina che era stata sottratta in uno degli incontri con la vittima.

A seguito delle perquisizioni e le indagini, supportate dai filmati di videosorveglianza dei transiti comunali e l’analisi delle chat, hanno consentito agli uomini dell’Arma di richiedere sulla base dei concreti elementi raccolti l’emissione di provvedimenti cautelari, integralmente recepiti dall’Autorità Giudiziaria Lariana.

I due arrestati sono stati portati al carcere Bassone in attesa dell’interrogatorio di garanzia, con la pesante accusa di estorsione e rapina.