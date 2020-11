European Beer Star, Doppio Malto conquista una medaglia d’argento con la sua birra al miele.

Se il premio Birra dell’anno targato Unionbirrai (l’associazione di categoria dei birrifici artigianali) è un po’ come il campionato italiano, l’European Beer Star equivale praticamente agli Europei di calcio. Quest’anno la premiazione del concorso è naturalmente avvenuta in streaming via Internet da Norimberga a causa del Covid, ma l’emozione (e la soddisfazione) è stata comunque tanta per chi come Doppio Malto ha conquistato la giuria e porta a casa un titolo.

Il franchising infatti, che in provincia di Como ha due sedi a Erba e Casnate con Bernate, si è aggiudicato la medaglia d’argento tra le Honey Beer con la sua Crash.

