Europei 2021, Cantù modifica la circolazione in centro. Molteni: "Bene l'arrivo delle persone ma si rispettino le norme antiCovid"

In occasione della finale dei Campionati Europei di Calcio 2021, domenica 12 luglio 2021 dalle 21 alle ore 2 saranno adottati provvedimenti viabilistici nel centro città. Le modifiche alla viabilità, emanate con Ordinanza del 10 luglio, sono attuate allo scopo di prevenire incidenti e favorire, così, la circolazione pedonale nel rigoroso rispetto delle norme anti-contagio.

Europei 2021, Cantù modifica la circolazione in centro

“L’obiettivo, ancora una volta, è tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini - ha dichiarato il Vicesindaco, Giuseppe Molteni - Ridurre il traffico veicolare nella piazza centrale della nostra città in vista del prevedibile afflusso massivo per la finale del Campionato Europeo di Calcio, ridurrà il rischio di incidenti".

Saranno, pertanto, adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:

in Largo Adua, divieto di transito in via Volta verso il centro cittadino ed obbligo di svolta a sinistra in Via Ettore Brambilla;

in piazza Garibaldi, in relazione all’afflusso di persone, divieto di circolazione ai veicoli nei tratti di strada compresi tra via Volta e via Dante e/o tra via Roma e via Ariberto, ovvero su tutta piazza Garibaldi;

Residenti e domiciliati in zona ZTL o in via Cimarosa, via Annoni, via Ariberto (tratto di strada compreso tra piazza Garibaldi e viale Madonna), via Matteotti, via Archinto, piazza Boldorini, via dei Pizzi, largo Amedeo, in deroga all’Ordinanza, avranno facoltà di transito in via Pietrasanta, osservando il seguente percorso stradale: via Annoni, via Ariberto proseguendo in via Archinto, piazza Boldorini, via Matteotti e in tutta la zona a traffico limitato.

Molteni: "Bene le persone in centro ma si rispettino le norme antiCovid"

L’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per ricordare la necessità del rispetto delle norme di sicurezza. In particolare, si invitano i cittadini a mantenere la distanza di interpersonale e a utilizzare la mascherina anche all’aperto, in luoghi affollati.