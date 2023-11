Evade dai domiciliari a Sondrio, trovato in un hotel del Canturino

Evade dai domiciliari che stava scontando nella provincia di Sondrio per alloggiare in un hotel del Canturino.

Un 36enne evade dai domiciliari

I militari del NOR - Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per evasione un 36enne che si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in una località della Provincia di Sondrio. Era stato segnalato dalla Questura di Como alla Centrale Operativa della Compagnia di Cantù, perché alloggiato in un albergo della zona. Dopo un successivo controllo è stata accertata la presenza del pregiudicato nell’albergo. I militari lo hanno rintracciato e riportato nel luogo dove stava scontando la pena.