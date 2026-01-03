Evade dai domiciliari e finisce in carcere

Era agli arresti domiciliari, ma per il 44enne di Olgiate Comasco si sono aperte le porte del carcere
La decisione
Il 2 gennaio 2026, i Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco hanno eseguito un provvedimento della Magistratura di Sorveglianza di Varese, che ha revocato la detenzione domiciliare di un 44enne residente a Olgiate Comasco.
L’uomo, già sottoposto alla misura alternativa con braccialetto elettronico per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Como, dove dovrà scontare la pena residua di 1 anno, 3 mesi e 18 giorni.
La detenzione domiciliare è stata revocata dopo la condanna ricevuta con rito direttissimo per il reato di evasione commesso il 31 dicembre 2025.