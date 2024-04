Evade dai domiciliari e va in stazione, poi molesta i passanti

Arrestato un uomo di Novedrate, 40 anni, evaso dai domiciliari a cui era stato condannato il 4 dicembre 2023.

Evade dai domiciliari: arrestato dai Carabinieri

Nella notte tra domenica 28 aprile e lunedì 29, i Carabinieri della Stazione di Cantù hanno arrestato un uomo per evasione dai domiciliari. L’uomo, è stato rintracciato dai militari dell’Arma alla Stazione di Carimate dove, oltre alla violazione della misura in atto, non ha disdegnato di molestare i passanti che hanno inoltrato diverse segnalazioni alla Centrale Operativa di Cantù. L’evaso, rintracciato dalla pattuglia e arrestato, sarà giudicato con rito direttissimo questa mattina alle 11 al Tribunale di Como.