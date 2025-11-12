Evade dalla detenzione domiciliare e ruba una vettura: arrestato

L'operazione è stata condotta dai Carabinieri

Nelle prime ore di oggi, mercoledì 12 novembre, i Carabinieri della Tenenza di Mariano Comense hanno arrestato un cittadino marocchino 25enne, poiché nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura rubata poco prima a Lecco.

L’arresto

Il 25enne era anche già stato denunciato nella mattinata del 12 novembre, per evasione, essendosi allontanato dalla propria abitazione, violando la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Cantù, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo.