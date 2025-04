Evade il fisco e impiega lavoratori “in nero", sequestro preventivo di oltre 200mila euro

I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Como, su delega della Procura della Repubblica locale, hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 200.000 euro.

Sequestro preventivo

Il sequestro preventivo è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un’imprenditrice cinese residente nell’area erbese. L’attività investigativa ha preso avvio a seguito di un controllo fiscale effettuato dalla Compagnia di Erba nei confronti di un’azienda operante nel settore metalmeccanico, durante il quale sono emerse numerose irregolarità. All’atto dell’accesso, i finanzieri hanno riscontrato la presenza di due lavoratori “in nero”, uno dei quali di nazionalità cinese, irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un provvedimento di espulsione. Quest’ultimo è stato denunciato per inottemperanza al decreto di espulsione, mentre la titolare è stata segnalata per aver impiegato manodopera straniera priva di permesso di soggiorno. L’azienda è stata sanzionata con la sospensione dell’attività, poiché oltre il 10% dei lavoratori risultava impiegato senza regolare comunicazione di assunzione.

Ispezione fiscale