Tragedia sul lavoro, è morto l'operaio schiacciato contro il soffitto

Ex Gasfire: è morto in ospedale l'operaio coinvolto nell'incidente a Erba lunedì mattina.

L'incidente era avvenuto lunedì mattina in via Fiume

Le condizioni dell'uomo soccorso poco dopo le 10 di lunedì nell'area ex Gasfire di via Fiume sono da subito apparse molto gravi. Elton Dema, 41 anni, di origine albanese e residente ad Azzano San Paolo, nella Bergamasca, secondo quanto chiarito si trovava su un carrello elevatore e sarebbe stato schiacciato contro il soffitto.

Sul posto erano intervenuti la Sos di Canzo con un'ambulanza e l'automedica da Como. Allertati anche i Vigili del fuoco di Como e, dato l'infortunio sul lavoro, gli operatori di Ats Insubria e i Carabinieri.

L'uomo era stato portato all'ospedale San Gerardo di Monza in condizioni molto gravi dopo alcune manovre di soccorso in loco. E' deceduto oggi, mercoledì 20 novembre, in ospedale.