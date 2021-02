Ex Palasampietro: finalmente c’è l’ok per la piena agibilità del palazzetto.

Con molti mesi di ritardo rispetto al cronoprogramma originale, l’attuale PalaFrancescucci di Casnate con Bernate (in gestione al Comune di Como e disponibile anche per il Comune di Cantù) torna pienamente agibile. Niente più partite senza pubblico bensì con 1800 posti a sedere disponibili, ovviamente quando l’emergenza Covid sarà rientrata.

Ad annunciarlo con una nota il Comune di Como: “Stamattina la commissione di vigilanza per il pubblico spettacolo si è riunita al Palafrancescucci – ex Palasampietro – di Casnate per il sopralluogo finale all’esito della verifica delle certificazioni prodotte dagli uffici comunali di Como e di Casnate. Durante il sopralluogo non sono state rilevate anomalie, pertanto la commissione ha dato parere favorevole all’agibilità dell’immobile. L’ultimo passaggio formale sarà il rilascio dell’agibilità da parte del Comune di Casnate”.