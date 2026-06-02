Fa esplodere un petardo, quindicenne perde la mano: l’incidente a Villa Guardia

Fai esplodere un petardo al centro sportivo di Villa Guardia, quindicenne perde una mano.

L’esplosione del petardo a Villa Guardia

L’incidente è avvenuto nel centro sportivo, nella tarda serata di ieri, lunedì primo giugno, intorno alle 23. Secondo quanto è stato possibile ricostruire l’adolescente stava giocando insieme ad un amico con alcuni petardi quando uno di questi è esploso, lo ha ferito in modo grave. Sul posto i soccorsi e i Carabinieri della compagnia di Cantù.

Indagini in corso

Questa mattina, martedì 2 giugno, invece, via Nazario Sauro ad Appiano Gentile, dove abita l’amico della vittima, è stata interdetta al traffico, anche pedonale. Ingente il dispiegamento di forze con pattuglie dei Carabinieri e mezzi dei Vigili del fuoco. A quanto pare, l’ordigno era stato fabbricato in casa e le forze dell’ordine sono intervenute per accertamenti e per i dovuti controlli. Sarebbero stati trovati altri petardi e materiale per la loro realizzazione. Indagini in corso.