Fa un incidente in monopattino, in Pronto soccorso picchia un medico: 24enne denunciato

Aveva fatto un incidente col suo monopattino: portato all'ospedale Sant'Anna, ha fatto scattare il Pulsante Rosso "anti-violenza".

La Polizia di Stato di Como ha denunciato un 24enne italiano residente a Valbrona per interruzione di pubblico servizio e per percosse.

Prende a pugni e spintoni un medico

Alle 20 circa di martedì scorso, 25 novembre, una volante della Questura di Como è intervenuta presso l’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia a seguito della segnalazione giunta tramite l’allarme “anti-violenza”, il cosiddetto Pulsante Rosso, installato nei presidi ospedalieri per allertare istantaneamente le forze dell’ordine in caso di aggressione.

Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto informazioni dal personale ospedaliero che ha spiegato che il 24enne era giunto in ospedale a seguito di un incidente stradale con il suo monopattino. L’uomo ha poi ammesso di aver preso a pugni e spintoni il medico giustificando la sua aggressione perché riteneva poco professionale l’atteggiamento del sanitario.

Portato in Questura, sul suo conto sono emersi precedenti di polizia per resistenza a Pubblico Ufficiale; il giovane è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e per percosse. Al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura di Como idonei provvedimenti amministrativi a suo carico.

(foto archivio)