Fa un incidente mentre guida ubriaco: denunciato

E' stato protagonista in un incidente a Inverigo mentre guidava ubriaco.

Guidava ubriaco: ritirata la patente

I militari della Tenenza di Mariano Comense, al termine degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 53enne pluripregiudicato. All'uomo è stata ritirata la patente.

Evade dai domiciliari: denunciato

Il lavoro dei militari marianesi è proseguito anche un altro fronte. A conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per evasione un 29enne tossicodipendente e pluripregiudicato. Il giovane, che si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si era reso irreperibile ai controlli effettuati dai militari della Tenenza.