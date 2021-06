Fabbrica Durini, crolla il tetto di una vecchia cascina

Crolla il tetto di una vecchia cascina a Fabbrica Durini.

Fabbrica Durini: crollo ma nessun ferito

Il tetto di una vecchia cascina abbandonata in via Manzoni, nella frazione di Alzate Brianza, è rovinosamente crollato poco dopo le 13 di oggi, domenica 13 giugno. Alcuni residenti hanno sentito un forte boato: fortunatamente nei paraggi non c'era nessuno dato che la struttura è in disuso da tempo. Non si segnala, quindi, nessun ferito.