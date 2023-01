Fabbrica Durini, nuovo appello del Circolo Ambiente Ilaria Alpi: "Il borgo deve essere recuperato!"

Fabbrica Durini, nuovo appello del Circolo Ambiente Ilaria Alpi per riqualificare il borgo.

A esprimere l'appello per la riqualificazione del borgo di Fabbrica Durini sono stati Roberto Fumagalli e Franco Invernizzi a nome del Circolo Ambiente Ilaria Alpi.

"Come Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" ribadiamo la nostra posizione, più volte espressa, sul destino del borgo di Fabbrica Durini, valida anche per Carbusate, frazioni i cui vecchi fabbricati, da decenni in abbandono, devono essere recuperati. Questo per conservare la memoria storica del borgo e per evitare nuovo consumo di suolo nel resto del paese. L'attuale e le passate Amministrazioni Comunali di Alzate Brianza, succedutesi negli ultimi 40 anni, evidentemente hanno sottovalutato il problema urbanistico a Fabbrica e a Carbusate: il loro compito infatti avrebbero dovuto essere quello di affrontare di petto l'intera gestione urbanistica delle due frazioni, anzitutto non consentendo la nuova edificazione a Fabbrica, soprattutto lungo la via Aldo Moro, e poi spingendo per il recupero dei vecchi edifici, evitando appunto la snaturazione della frazione con l'eccessivo consumo di suolo".

"Ora occorre insistere per il recupero dei vecchi edifici agricoli, in forte degrado, sia di Fabbrica Durini, che di Ca' Nova, che di Carbusate; ovviamente il tutto deve avvenire senza l'utilizzo di fondi pubblici (nemmeno del PNRR), trattandosi di proprietà private. Pertanto come prima cosa l'Amministrazione Comunale deve procedere direttamente con il recupero dell'edificio che ospitava l'ex Cooperativa, l'unico di proprietà comunale. Ci aspettiamo atti concreti, e non le solite parole, da parte delle Istituzioni".