Fabio Banfi, direttore di Asst Lariana, è indagato per abuso d'ufficio

Fabio Banfi, il direttore generale di Asst Lariana, è indagato dalla Procura di Como. L'accusa? Abuso d'ufficio. Infatti, Banfi avrebbe favorito, grazie alla sua posizione di vertice all'interno dell'azienda, la nomina di un'amica al ruolo di responsabile del settore "Qualità e risk management", ovvero del settore di prevenzione e gestione del rischio sanitario.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso, Banfi verso la fine dello scorso anno avrebbe fatto partire la selezione, all'interno del personale di Asst Lariana, per decidere chi doveva rivestire il ruolo di responsabile del settore "Qualità e risk management", senza però affidare il compito ad un concorso pubblico. Alla selezione hanno partecipato Angela Trentin, responsabile dell’ufficio Relazioni con il pubblico del Sant’Anna, ed Enrico Foglia, primario di Anestesia e rianimazione dell’ospedale di Menaggio.

Proprio quest'ultimo, Foglia, era stato però scartato (tra le polemiche del primario) e quindi riammesso dallo stesso Banfi. Inutile, quindi, la prova di esame sostenuta il giorno dopo la riammissione perché Banfi ha optato per Angela Trentin, che, sempre secondo l'accusa, sarebbe amica del direttore generale e per questo la prescelta per il ruolo.

La risposta della difesa

A questo punto entra in gioco la difesa del direttore Banfi rappresentato dall'avvocato comasco Davide Giudici, il quale in merito alla questione ha detto: