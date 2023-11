Faccia a faccia con i ladri: aggredito con un cacciavite

Attimi di paura martedì sera, il 21 novembre 2023, a Fino Mornasco: in via Leonardo da Vinci un residente della zona è stato aggredito con un cacciavite, e non solo, da due ladri che stavano cercando di introdursi nella sua abitazione.

La ricostruzione

L'uomo, che in quell'istante si trovava in casa, avrebbe iniziato a insospettirsi della presenza di qualcuno di non benvoluto nella sua proprietà a causa dell'agitazione dei cani. A quel punto si è deciso a controllare che in giardino non ci fosse nessuno, scoprendo però che due uomini avevano scavalcato il cancello e si dirigevano verso l'ingresso. La sua presenza non ha fermato i due malviventi che non sono scappati immediatamente, ma hanno pensato bene di aggredirlo con calci e pugni, ma anche con un cacciavite.

Dall'aggressione il finese è uscito malconcio: una ferita alla testa e una frattura alla mano con prognosi per 30 giorni data dall'ospedale di Cantù.

La zona dell'accaduto