Falchetto gheppio soccorso dai Vigili del Fuoco: ora sarà la Lipu a curarlo.

Particolare intervento per i Vigili del Fuoco comaschi nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 luglio 2021. Gli operatori del distaccamento di Cantù infatti sono stati chiamati a intervenire in via Paganella a Cantù per il salvataggio di un rapace. C'era un falchetto gheppio con un'ala rotta in difficoltà. Una volta recuperato e messo in sicurezza, i pompieri l'hanno portato con loro in caserma in attesa dell'arrivo del volontari della Lipu, la Lega Italiana Protezione Uccelli, che lo cureranno e lo restituiranno poi alla natura.

