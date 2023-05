Faloppio, auto prende fuoco in via Veneto.

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 6 maggio 2023, in via Vittorio Veneto a Faloppio. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto ha preso fuoco mentre percorreva la strada.

Immediata la chiamata al 115 e l'arrivo dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Fortunatamente nessuno é rimasto ferito.