Falso in atto pubblico: arrestata l’ex impiegata all’Anagrafe

L’operazione della Polizia locale Terre di Frontiera di Uggiate con Ronago con la Questura di Como: impiegata arrestata.

Dipendente arrestata

Non lavorava da sola, ma insieme a un’amica. Isabella Barelli, dal primo luglio in servizio a Rodero dove ha vinto un concorso, è la dipendente accusata di falso in atto pubblico mentre lavorava in Municipio a Uggiate come responsabile dell’Anagrafe. Insieme a lei, nell’attività di falso relativo a documenti per la cittadinanza, è coinvolta anche l’amica Cinthia Roberta Goncalves. Barelli ai domiciliari, Goncalves in carcere.

“Notizia scioccante"

Nella prima mattina di oggi, mercoledì 31 luglio, a esprimersi pubblicamente è stato il sindaco di Uggiate con Ronago Ermes Tettamanti, con queste parole: “Purtroppo abbiamo appreso la notizia dell'arresto della nostra ex impiegata dell'Anagrafe. Dal primo luglio è in servizio a Rodero, dove ha vinto un concorso. La notizia è sicuramente scioccante, ma consola sapere che è difficile oggi farla franca: l'onestà degli altri impiegati e la professionalità della nostra Polizia locale, hanno permesso di interrompere l'illecito. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per la legalità, che rimane il primo obiettivo di ogni Amministrazione”.