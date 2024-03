Falso vigile in azione a Olgiate: truffa da 13mila euro

Uno con la divisa da vigile, l’altro in guisa di tecnico dell’acquedotto con un tester in mano, il terzo seduto in macchina ad aspettare.

Falso vigile in azione a Olgiate Comasco: la vittima è una 75enne

Questione di una decina di minuti, quanto è bastato a una banda di truffatori per fare razzia in un’abitazione in via Ugo Foscolo a Olgiate Comasco. Dove, alle 10.30 di giovedì 28 marzo, una donna di 75 anni è caduta nella trappola architettata da tre scaltri delinquenti. Di età apparente sui 30-35 anni, presumibilmente italiani, hanno indotto la malcapitata a credere che fosse in corso un guasto sulla rete idrica. Solito copione, purtroppo perfettamente interpretato. Tanto da convincere l’anziana a mettere nel frigorifero preziosi e contanti per un valore complessivo di circa 13mila euro.

