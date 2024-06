Famiglia Sala in concerto a Como: emozione con 30 ragazzi ucraini - FOTO e VIDEO

Concerto benefico del Gruppo vocale Famiglia Sala, nella scorsa serata di sabato 22 giugno, a Como, nella chiesa parrocchiale di San Martino a Rebbio.

Concerto benefico, serata generosa

Un evento che ha richiamato partecipazione significativa nella parrocchiale, regalando momenti emozionanti come l’iniziale inno nazionale ucraino cantato prima in italiano e poi in lingua ucraina. Applausi scroscianti per la bravura della Famiglia Sala e per i 30 ospiti, bimbi e ragazzi, arrivati da Kharkiv, la seconda città ucraina più grande, continuamente bombardata (anche ieri). Gli ospiti ucraini sono accompagnati in particolare da sestra Olexia, superiora delle suore di San Giuseppe e padre Andrii Nasinnyk, direttore della Caritas di Kharkiv.

Vacanza di speranza

La comitiva è ospite del gruppo di volontari “Frontiere di Pace” di Villa Guardia, in collaborazione con Casa Scout Don Titino, nella bella baita immersa nel parco regionale della Spina Verde.

Attività continue in sinergia col territorio

Il concerto di ieri si è concluso col ringraziamento da parte di padre Andrii e Sestra Olexia, poi la raccolta di generose offerte, abbinata alla distribuzione del libro che documenta e racconta le missioni umanitarie di “Frontiere di Pace” in Ucraina, dando voce a volti e storie di donne e uomini ucraini oppressi dalla guerra. Poi il rinfresco in oratorio col parroco, don Giusto Della Valle. Presenti alla serata anche il parroco di Maccio, don Gigi Zuffellato, e il parroco di Solbiate e Concagno, don Cesare Bianchi. La vacanza degli ospiti ucraini è organizzata anche grazie alle risposte di condivisione di varie parrocchie, oratori, associazioni, Comuni (c’è il patrocinio del Comune di Como e il sostegno del Comune di Olgiate Comasco e del Comune di Villa Guardia) e aziende. Una collettiva disponibilità che aiuta nell’organizzazione dell’articolato programma del soggiorno lariano.