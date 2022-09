Familiari Anonimi Italia, il raduno nazionale approda a Tavernerio.

Il 15 ottobre si terrà a Tavernerio il raduno nazionale di Familiari Anonimi Italia, un’associazione di familiari e amici di dipendenti da qualsiasi sostanza che si riuniscono per condividere forza e speranza allo scopo di risolvere il medesimo problema.

«Tutto ebbe inizio nel 1971 – spiegano dell’associazione – quando alcuni genitori del Sud della California, colpiti dall’uso e dall’abuso di droghe da parte dei loro figli adolescenti, diedero inizio ai primi Gruppi di Familiari Anonimi». Questi genitori adattarono il programma dei Dodici Passi di Alcolisti Anonimi alla loro situazione, trasformandolo nei Dodici Passi di Familiari Anonimi, un programma «proposto per aiutarci a riconquistare la pace mentale e la serenità perdute nel trattare con i familiari o amici dipendenti. È uno schema di pensieri progressivi che ci insegna a sviluppare modi di vivere più sani e felici. Lo studio e l’applicazione del Programma dei Dodici Passi costituisce la base spirituale per il recupero personale e la possibilità di sperimentare un modo per vivere confortevolmente nonostante i problemi irrisolti e, spesso, di rimuovere gli ostacoli al recupero di coloro che ci hanno condotto in Familiari Anonimi».

Il raduno nazionale del sodalizio, che non ha carattere religioso, è in programma per il 15 ottobre a Tavernerio. In Lombardia, l’associazione Familiari Anonimi ha sedi in Provincia di Brescia, a Milano e a Saronno.