"Fare Famiglia", il soccorritore della Cri presenta il suo libro

Un libro per "fare famiglia". Un libro per parlare della sfida più grande: mettere in cantiere un progetto di amore, vita, speranza, altruismo e umanità.

"Fare famiglia, presentazione del libro

Mario Antonio Clerici, da più di 40 soccorritore del comitato locale della Croce rossa, dove ricopre ruoli dirigenziali, presenterà mercoledì 31 maggio, alle 16.30, nello Spazio Volta 3 il suo ultimo lavoro. Se nel maggio 2021 il tema portante è stato la cucina, con un volume contenente 28 ricette corredate da altrettanti racconti della sua vita, questa volta a farla da padrone è la famiglia. Uomo del proprio tempo, ma anche padre di quattro figli, marito e due volte vedovo, Clerici ha deciso di riflettere, attraverso la propria esperienza, sulla bellezza e la fragilità della vita familiare. Il tutto, racchiuso nella sua ultima fatica di 163 pagine "Fare famiglia: il coraggio di essere genitori oggi" (Lupi Editore). L'autore dialogherà con Vera Fisogni, filosofa e giornalista. Ingresso libero