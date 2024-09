Farmacista ferita: l'aggressione è avvolta nel mistero

Farmacista ferita da due coltellate: soccorritori e Carabinieri sono intervenuti ieri mattina, martedì 24 settembre 2024, ad Alzate Brianza.

Soccorsa la farmacista di 54 anni

I soccorritori sono arrivati in via Diaz ad Alzate intorno alle 9.30 di ieri mattina, allertati da un passante che avrebbe visto la donna, 54 anni, sporca di sangue. La farmacista, che sarebbe stata raggiunta da due fendenti al torace e all'inguine, è stata soccorsa sul posto e portata al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. La donna non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Secondo quanto la vittima dell'accoltellamento ha raccontato ai Carabinieri - versione sulla quale sono in corso le indagini e le verifiche - l'aggressione sarebbe avvenuta la sera prima mentre la donna era intenta a rifornire il distributore automatico di farmaci posto all'esterno dell'attività. La farmacista ha raccontato di essere stata aggredita alle spalle da un uomo di cui non sarebbe riuscita a fornire ulteriori dettagli, e avrebbe tentato successivamente di medicarsi da sola.

Le ferite da accoltellamento sul corpo della donna, però, non sarebbero compatibili con la versione dei fatti raccontata dalla stessa. Proseguono dunque le indagini dei Carabinieri per ricostruire la misteriosa aggressione.

(Nella foto via Diaz dove è avvenuta l'aggressione)