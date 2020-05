Fase 2, accesso libero ai cimiteri e agli orti pubblici

Fase 2: cimiteri e orti comunali senza limitazioni, ma non mancheranno i controlli.

Fase 2, stop agli ingressi contingentati

Stop agli ingressi contingentati, stop agli accessi suddivisi in ordine di cognome. A beneficiarne quei cittadini che devono recarsi nei camposanti. Stesso discorso per quanto riguarda gli orti. Da questa settimana i cimiteri aprono dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 18. Nessun orario specifico, invece, per accedere agli appezzamenti di terra, con la novità che si potrà coltivare anche nelle giornate festive. “Ringrazio i cittadini – esordisce il sindaco Anna Gargano – Li ringrazio per la disponibilità e per il comportamento responsabile.