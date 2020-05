Fase 2, automobilisti e motociclisti scaldate i motori: ci si potrà spostare per raggiungere il luogo dove fare attività motoria

Niente giretti fuori porta in moto o in auto nella fase 2… A meno che non dobbiate praticare qualche attività sportiva. Ma senza uscire dalla propria regione.

Fase 2, focus sugli spostamenti

Lo riporta chiaramente il Governo, nelle risposte circa la fase 2 che entrerà in vigore da domani, lunedì 4 maggio 2020.

Qui il passaggio in questione:

“L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione“.

In soldoni, ci si potrà spostare liberamente, a patto che poi facciate un po’ di moto.