Fase 2, Bulgheroni spara bordate contro Conte: “Vada a casa”

Fase 2, il sindaco di Casnate con Bernate Fabio Bulgheroni usa l’artiglieria pesante contro il presidente del Consiglio Conte. Una lettera aperta dai toni tutt’altro che amichevoli. Una serie di bordate fino a un invito esplicito: “Vada a casa”.

Fase 2, la “lettera” aperta di Bulgheroni

“Gentile Presidente Conte, lei che è il primo ufficiale di governo della Repubblica Italiana.

Lei che presiede un governo debole , scontato e produce decreti pavidi , contraddittori e con buchi di norma non più accettabili.

Lei che evidentemente non è in grado di reggere pressioni e conflitti di potere tra centro e periferia.

Lei che lascia i sindaci in prima linea abbandonati a loro stessi (sindaci mi raccomando sempre muti e coperti).

Lei che con grande dose di ipocrisia lascia che si cambi un decreto con le FAQ senza in realtà cambiarlo formalmente.

Lei che avulso da ogni realtà politica, industriale, economica e di relazioni internazionali :

vada a casa. Anzi firmi qualunque contratto di consulenza e se ne vada dall’Italia.

Perché , io, sindaco di campagna , figure da pagliaccio per lei (minuscolo) non ne faccio più.

Perché vede da questa sera invito tutti a chiamare direttamente lei, il prefetto, le forze dell’ordine , il prete , il vescovo e persino qualche cardinale, ma non il Sindaco e non il Comune di Casnate con Bernate.

Andrà tutto bene ? certamente meglio senza lei prof. Conte”.