Fase 3 in biblioteca, ecco cosa è possibile fare

Fase 3 per la biblioteca comunale “Sergio Mondo” di Olgiate Comasco: ecco le modalità per accedere ai vari servizi, cosa è ammesso e cosa ancora non è possibile fare.

Fase 3, le regole da rispettare

Le novità sono spiegate da Paola Vercellini, vicesindaco e assessore alla Cultura. “Da ieri è possibile l’accesso agli scaffali della sezione adulti, della sezione ragazzi 6-14 anni e della sezione multimediale per la scelta dei libri e Dvd da prendere in prestito, l’accesso è a tempo limitato (massimo 15 minuti ciascuno), muniti di mascherina e previa igienizzazione delle mani. Per accedere alla sezione prescolare invece è necessario prendere appuntamento”.