Fattorino dei pusher sorpreso a consegnare droga, in manette

Colto in flagranza di reato il fattorino dei pusher mentre consegna droga: arrestato un 35enne gallaratese, senza fissa dimora e con precedenti penali, dalla Polizia di Stato di Como.

Servizio antidroga nei boschi dell’Olgiatese

Un dedicato servizio antidroga è stato organizzato dalla squadra Mobile di Como nelle aree boschive attorno alle località di Appiano Gentile e Olgiate Comasco. I poliziotti della sezione antidroga, si sono concentrati sui movimenti sospetti di molteplici autovetture che si fermavano e poi ripartivano fugacemente su una strada che costeggia una zona boschiva di Castelnuovo Bozzente. Accertata l’attività illecita di spaccio, gli agenti hanno atteso l’ennesima consegna: l’auto che sopraggiunge si ferma sul ciglio della strada in attesa che dal bosco esca lo spacciatore. Da lì a poco, l’intervento.

Fattorino dei pusher in manette

Il resoconto dell’operazione ha portato a sequestrare, amministrativamente, circa un grammo e 300 tra eroina e cocaina all’acquirente e due grammi suddivisi tra eroina e cocaina allo spacciatore. Il 35enne gallaratese infatti, colto in flagranza di reato, era il mero fattorino dei pusher che solitamente si trovano all’interno del bosco – traendo il vantaggio di essere ricompensato con una dose di droga a fine giornata – e che, come in occasione dell’intervento di ieri, giovedì 25 settembre, hanno fatto immediatamente perdere le loro tracce.

L’uomo è stato portato in Questura e arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Avvertito dell’arresto, il pubblico ministero di turno ha disposto il suo processo, fissandolo per la mattina odierna alle 11. Proseguono senza sosta e su tutto il territorio provinciale i servizi antidroga, voluto dal questore della provincia di Como Marco Calì contro gli spacciatori di morte.