Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: arrestato 40enne

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: arrestato un 40enne residente a Monguzzo. Continuano incessanti i servizi preventivi sul territorio canturino, in sinergia tra le Stazioni Carabinieri della Compagnia di Cantù e la Squadra Intervento Operativo (S.I.O.) del 3° Reggimento “Lombardia”.

Dovrà scontare 11 mesi di reclusione

Durante i serrati controlli è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina un 40enne residente a Monguzzo, pregiudicato, che dovrà scontare 11 mesi e 25 giorni di reclusione; a suo carico pendeva un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Milano.

I Carabinieri della SIO hanno poi denunciato un minorenne per porto abusivo di armi, controllato e trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 24 cm. Il minore è stato inoltre segnalato al Tribunale per i Minorenni per la violazione della misura della “messa alla prova.”

Anche per un 27enne di Limido Comasco, è scattata una denuncia per minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e vilipendio alla Repubblica.

Questi risultati confermano l’importanza della stretta collaborazione tra le Stazioni Carabinieri della Compagnia di Cantù e i reparti specializzati della S.I.O., la cui azione sinergica contribuisce a garantire sicurezza, prevenzione dei reati e tutela dei cittadini in tutto il territorio.