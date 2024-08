Febbre Dengue, due casi nell'Olgiatese

Un caso di febbre Dengue a Lurate Caccivio, avviato il protocollo di disinfestazione nell’area interessata. Ats Insubria ha segnalato la presenza di un caso sospetto a carico di una persona domiciliata in città. Situazione analoga a Beregazzo con Figliaro.

L’Agenzia di tutela della salute precisa che la malattia non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con i soggetti infetti. Il contagio avviene a causa della puntura della zanzara del genere Aedes: il principale vettore di trasmissione del virus all'uomo.

"La Dengue è conosciuta da oltre due secoli, ed è particolarmente presente durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali di Africa, Sudest asiatico e Cina, India, Medioriente, America latina e centrale, Australia e diverse zone del Pacifico. Negli ultimi decenni, la diffusione della dengue è aumentata in molte regioni tropicali. Nei paesi dell’emisfero nord, in particolare in Europa, costituisce un pericolo in un’ottica di salute globale, dato che si manifesta soprattutto come malattia di importazione, il cui incremento è dovuto all’aumentata frequenza di spostamenti di merci e di persone", così spiega l'Istituto Superiore di Sanità.