Febbre Dengue, probabile caso in via Volta

Il cittadino di Uggiate con Ronago presenta i sintomi di febbre Dengue.

Come prevenire la febbre Dengue

Una segnalazione di Ats Insubria ha comunicato un probabile caso di febbre Dengue a carico di un cittadino residente in via Volta, in località Trevano inferiore, a Uggiate. “Presenta i sintomi, quindi bisogna attivare la procedura - spiega il sindaco Ermes Tettamanti - il cittadino è rientrato da un viaggio all’estero, in un paese tropicale”. Ecco come proteggersi dalla febbre Dengue, trasmissibile solo tramite la puntura di zanzare infette. E’ consigliabile usare repellenti e indossare pantaloni lunghi, camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto; zanzariere alle finestre; svuotare di frequente vasi di fiori o altri contenitori con acqua stagnante, cambiare spesso l’acqua nelle ciotole per animali e tenere le piscine per bimbi in verticale quando non sono usate.

Disinfestazione preventiva

Nelle notti di venerdì 9 e sabato 10 agosto, dalla 1 alle 5, saranno disinfestate via Volta e un tratto di via XXV Aprile. Nell’arco del trattamento tenere chiuse porte e finestre, non lasciare animali domestici all’aperto, non lasciare panni stesi e cibi all’esterno, lavare accuratamente frutta e verdura dell’orto prima di consumarli.