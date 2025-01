Felice Milani, socio fondatore delle Penne nere, è andato avanti

Negli scorsi giorni è venuto a mancare Felice Milani: aveva 76 anni. Abitava a Castelmarte, non era sposato e aveva una nipote che spesso lo andava a trovare a casa.

Sempre pronto a dare una mano

Milani era molto conosciuto in paese, soprattutto perché faceva parte del gruppo degli Alpini castelmartesi. "Felice non era originario di Castelmarte, ma viveva sempre il paese: era disponibile nell’aiutare per diverse iniziative. Inoltre, per il gruppo degli Alpini portava il gagliardetto - afferma il sindaco Elvio Colombo - Non ci aspettavamo la sua scomparsa, io e l’Amministrazione comunale di Castelmarte siamo sgomenti per la perdita. In paese mancherà molto, lo ringraziamo per tutto ciò che ha fatto".

Felice è stato uno dei soci fondatori del gruppo delle Penne nere di Castelmarte e all’interno del sodalizio non ricopriva un ruolo specifico, ma era sempre in prima fila per dare appunto una mano nelle varie attività del gruppo. I suoi compagni esprimono quindi un affettuoso ricordo: "Nel gruppo degli Alpini, Felice era un alfiere e questo è un compito importantissimo. Lui era presente nei diversi eventi del sodalizio, anche a livello nazionale - dichiara l’alpino castelmartese Tiziano Tavecchio - Inoltre, ha partecipato ai lavori di realizzazione di una statua raffigurante un alpino che si trova sul territorio di Castelmarte. Noi Alpini pensiamo che una parte di Paradiso sarà destinata anche a noi, e in questo luogo oltre alla pace, sono presenti anche diversi elementi naturali, come le montagne. All’interno di questo spazio ci sarà anche Felice che si troverà insieme agli altri Alpini andati avanti, ovvero a coloro che sono venuti a mancare. Lo ricorderemo con affetto".

I funerali di Felice Milani si sono tenuti mercoledì scorso, 29 gennaio, presso la chiesa di Castelmarte.