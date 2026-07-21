L'uomo, un 46enne residente a Guanzate, è ritenuto il responsabile delle ferite riportate con un'arma da taglio al 21enne in un'episodio avvenuto a giugno ad Appiano Gentile

É stato arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di lesioni gravi e porto ingiustificato d’armi.

Ferì un 21 enne con un’arma da taglio: arrestato

Il destinatario del provvedimento di custodia cautelare in carcere è un 46enne residente a Guanzate che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe il responsabile dell’episodio avvenuto lo scorso 14 giugno ad Appiano Gentile, quando un 21enne residente in paese, riportò gravi lesioni a causa di un’arma da taglio.

Gli esiti dell’attività investigativa

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo alla base della misura cautelare emessa. Ultimate le formalità di rito, il 46enne è stato trasferito al carcere di Como, dove permane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.