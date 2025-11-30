Ferita gravemente una donna in un incidente stradale

Drammatico incidente nella notte ad Asso: una donna di 35 anni è rimasta gravemente ferita

Il sinistro

L’incidente è avvenuto poco dopo le 22.30 lungo la Strada provinciale 41, nel territorio di Asso.

Secondo quanto ricostruito da Vigili dl Fuoco poi intervenuti sul posto il sinistro ha interessato una sola vettura sulla quale viaggiavano un uomo di 46 anni e una donna di 35

L’impatto è stato tremendo e sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono giunte in codice rosso due ambulanze e l’automedica, oltre all’elisoccorso. Le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Canzo, Erba e Como hanno lavorato per estrarre la donna dall’abitacolo e mettere in sicurezza lo scenario incidentale. La donna, dopo le prime cure direttamente sul posto, è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna.