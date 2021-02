Ferito cadendo dalla moto in via San Pietro, a Beregazzo con Figliaro.

Ferito dopo la caduta dalla motocicletta

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 13, sulla strada nei pressi della zona commerciale. Risulta coinvolto un motociclista di 22 anni, caduto sull’asfalto. La dinamica è ancora da appurare. Sul posto sono intervenute in codice rosso un’ambulanza della pubblica assistenza Sos di Olgiate Comasco e l’automedica. Intervenuti anche i Carabinieri.

Trasportato in ospedale

L’intervento dei soccorritori in via San Pietro, allertati dopo la caduta del motociclista, è stato tempestivo. Il giovane, sempre cosciente, è stato soccorso e poi trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, in codice giallo.