Ferma le auto per i lavori in corso, operaio aggredito da automobilista

Stava fermando le auto per permettere il regolare svolgimento dei lavori in corso, operaio aggredito da un automobilista.

Operaio aggredito

E’ accaduto questa mattina, giovedì 13 novembre, poco prima delle 10, lungo la strada Lomazzo-Bizzarone, in territorio di Oltrona di San Mamette. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, un automobilista di passaggio sarebbe passato ignorando la paletta rossa utilizzata dall’operaio. All’altezza dell’ex fornace, infatti, sono in corso i lavori per il taglio delle piante lungo la strada e, in quel tratto, il traffico è a senso unico alternato, regolato da movieri. Lo stesso si è fermato qualche metro dopo, avvicinandosi all’operaio, un uom0 di Lurago Marinone, 62 anni, dipendente dell’Amministrazione provinciale. A quel punto gli ha sottratto la paletta, colpendolo, con la stessa, sulla testa. Successivamente si è dato alla fuga ca bordo di una Toyota con targa di prova.

Il ferito trasportato in ospedale

L’uomo ha rimediato un profondo taglio alla testa ed è stato trasportato in ospedale dalla Croce rossa di Lomazzo. Sul posto anche i Carabinieri di Appiano Gentile. Sia i colleghi dell’aggredito sia un residente sono riusciti a memorizzare il numero di targa e le indagini sono in corso.

La testimonianza di un collega

A rivivere quel concitato momento è Giuseppe Introzzi, collega dell’aggredito e anche lui dipendente dell’Amministrazione provinciale: “Stavamo regolando il traffico. Io capisco che possa essere esasperante ma il taglio delle piante a lato della strada deve essere fatto in sicurezza e non lo si può fare certo di notte. Prendiamo insulti tutti i giorni. Sta di fatto che questo automobilista è sceso contestando la posizione della paletta, gliel’ha sottratta di mano e lo ha colpito sulla testa. Mi sono avvicinato e ho detto all’aggressore che avremmo chiamato i Carabinieri, nel frattempo ho prestato soccorso al mio collega. Nel frattempo l’automobilista è scappato”.