Fermano due uomini per un controllo e tentano la fuga: fermato un 18enne

Fermato un 18enne dalla Polizia locale di Cantù: dagli accertamenti è emerso il suo stato di clandestinità e un decreto di espulsione.
Polizia l0cale attiva in controlli sul territorio
Nella mattina di lunedì 8 settembre, verso le 8.30, una pattuglia del Comando Polizia locale di Cantù – impegnata in attività di controllo ad Asnago – nella zona della stazione ferroviaria di Cantù-Cermenate ha notato due giovani che, con fare sospetto, attraversavano la strada incuranti del semaforo rosso. Gli agenti, dunque, hanno tentato di fermare i due soggetti per un controllo ma, dopo pochi istanti, questi si sono dati alla fuga in direzioni diverse. Mentre uno è riuscito a dileguarsi dopo aver scavalcato recinzioni, l’altro è stato bloccato grazie all’intervento di una seconda pattuglia giunta in soccorso. Essendo che, nella fuga, l’individuo ha tentato di aggrapparsi alla parte esterna di un convoglio ferroviario, il treno regionale coinvolto ha tardato di alcuni minuti.
Fermato un 18enne clandestino
Il fermato, un diciottenne marocchino, è stato accompagnato al Comando di via Manzoni per gli accertamenti di rito opponendo resistenza agli operatori di Polizia e proferendo gravi minacce nei confronti di uno degli agenti. Dunque, è stato tradotto alla Questura di Como per il fotosegnalamento e, dagli accertamenti esperiti, è emerso che lo stesso risultava in stato di clandestinità e già destinatario di un decreto di espulsione.
Il Comando di Polizia locale di Cantù ha deferito il giovane alla Procura della Repubblica di Como per diversi reati: resistenza e minacce a pubblico ufficiale, violazione delle norme sull’immigrazione, interruzione di pubblico servizio a seguito del temporaneo blocco della partenza del treno. A seguito delle attività d’indagine, anche il secondo fuggitivo straniero è stato identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.
Controlli continui
Già la scorsa settimana, nella giornata di mercoledì 3 settembre, il Comando di via Manzoni aveva proceduto a sottoporre a controlli di polizia un uomo, 29enne di nazionalità nigeriana, privo di documenti d’identità, colto nei pressi del centro cittadino in possesso di modica quantità di hashish. Il soggetto, accompagnato in Questura a Como per il fotosegnalamento, risultava irregolare sul territorio dello Stato e già destinatario di un provvedimento di espulsione. Anche in questo caso la Polizia locale di Cantù ha provveduto a deferire l’uomo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como.