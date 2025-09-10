Fermano due uomini per un controllo e tentano la fuga: fermato un 18enne

Il fermato, un diciottenne marocchino, è stato accompagnato al Comando di via Manzoni per gli accertamenti di rito opponendo resistenza agli operatori di Polizia e proferendo gravi minacce nei confronti di uno degli agenti. Dunque, è stato tradotto alla Questura di Como per il fotosegnalamento e, dagli accertamenti esperiti, è emerso che lo stesso risultava in stato di clandestinità e già destinatario di un decreto di espulsione.

Il Comando di Polizia locale di Cantù ha deferito il giovane alla Procura della Repubblica di Como per diversi reati: resistenza e minacce a pubblico ufficiale, violazione delle norme sull’immigrazione, interruzione di pubblico servizio a seguito del temporaneo blocco della partenza del treno. A seguito delle attività d’indagine, anche il secondo fuggitivo straniero è stato identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Controlli continui