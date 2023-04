Dopo una serie di eventi simili segnalati nei giorni scorsi, nel pomeriggio del 29 marzo gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti al Luna Park di Como in via Sportivi Comaschi, a seguito di segnalazione pervenuta al 112 di una rapina ai danni di un 13enne brianzolo residente a Como.

Fermata la baby gang del luna park

Una volta giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante hanno raccolto la testimonianza della vittima, che ha raccontato di essere stata avvicinata da un gruppo di 10 – 15 ragazzi, tutti apparentemente coetanei e di chiare origini straniere, mentre si trovava con gli amici all’interno dell’area attrazioni del luna park. Costoro, con la scusa di chiedergli una sigaretta e dei gettoni per le giostre, lo hanno accerchiato, infilandogli le mani nelle tasche del giubbino che indossava, riuscendo ad impossessarsi del portafogli che conteneva circa 8 € per poi fuggire.

Dalle descrizioni della vittima e degli amici, testimoni del fatto, altri equipaggi delle volanti giunti in ausilio agli agenti intervenuti, hanno rintracciato, a poca distanza, un gruppo di 15 ragazzini che, alla vista della Polizia, si sono dati alla fuga. Le volanti sono comunque riuscite a bloccare il gruppo, composto da minorenni di età compresa tra i 14 e i 16 anni, parte residenti a Como e parte in provincia.

Una volta portati in Questura e ottenuta l’autorizzazione del P.M. del Tribunale dei Minorenni di Milano, è stato approntato un album fotografico per sottoporlo in visione alla vittima, che ha riconosciuto 6 persone, ritenute tra i responsabili della rapina e quindi denunciate a piede libero.

Considerando la gravità delle condotte poste dai minori, ed al fine di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica dei luoghi dove è avvenuto l’evento, il Questore di Como ha emesso a carico di ognuno degli indagati il provvedimento D.A.C.U.r. (Daspo Urbano) per una durata di 6 mesi, necessaria ad impedire loro di accedere o anche stazionare all’interno dell’area, dove è stato allestito il luna park.