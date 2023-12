Fermata la "banda dei supermercati": identificati dalle telecamere 6 delinquenti

I militari del Nucleo Operativo Radiomobile - Aliquota Operativa di Cantù, a conclusione di una complessa attività investigativa condotta con metodi tradizionali e con l’uso delle nuove tecnologie, come il sistema S.A.R.I. (Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini) che riesce da un'immagine fotografica di un soggetto ignoto ad effettuare una ricerca computerizzata nella Banca dati AFIS, e grazie a due algoritmi di riconoscimento facciale, è in grado di fornire un elenco di immagini ordinato secondo un grado di similarità, hanno denunciato in stato di libertà per concorso in furto aggravato sei cittadini stranieri.

La causa

I sei malviventi si sarebbero resi responsabili di una serie di “colpi” ai danni di una nota catena di centri commerciali della zona. Una volta identificati attraverso le immagini video i Carabinieri hanno provveduto alla loro denuncia in stato di libertà.