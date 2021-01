Fermata un’auto a Binago, due uomini scappano nei boschi: avevano attrezzi da scasso.

Non si fermano i controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine. Durante un servizio di pattugliamento, ieri sera, giovedì 28 gennaio 2021, i Carabinieri di Olgiate Comasco hanno intercettato una Toyota Yaris Bianca in zona Binago: i militari si sono avvicinati per un controllo e mentre la conducente è rimasta nel veicolo, due uomini sono riusciti a scappare a piedi per i boschi della zona.

La donna, una rumena priva di precedenti penali e regolare sul territorio dello Stato, aveva in macchina numerosi attrezzi da scasso. La piaga dei furti in appartamento infatti è particolarmente sentita dalla cittadinanza nei mesi invernali, quando di sera fa buio presto. I Carabinieri fanno sapere che in zona sono stati rafforzati i servizi nella fascia serale proprio per prevenire i furti in abitazione.