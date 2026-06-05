Stavano transitando sul territorio di Olgiate Comasco, quando sono stati fermati dai Carabinieri per un controllo. Mentre uno dei tre passeggeri è riuscito a sottrarsi al controllo correndo a piedi e allontanandosi dal veicoli, i militari sono riusciti a fermare gli altri due. Da un controllo è emerso che con loro avevano eroina ed hashish e per questo motivo sono stati arrestati in flagranza di reato.

Fermati con la droga: uno fugge, gli altri finiscono in manette

L’intervento è partito nella serata di ieri, giovedì 4 maggio, quando una pattuglia dei militari, ha notato il veicolo sospetto in transito lungo la via Carducci, situata in località Baragiola.

I Carabinieri hanno immediatamente notato il movimento sospetto delle tre persone all’interno del mezzo, per questo motivo gli hanno intimato l’alt. Mentre come detto, uno dei tre è riuscito a tagliare la corda, i militari sono invece riusciti a bloccare gli altri due: un italiano e un marocchino, che non sono riusciti a scappare.

L’uomo datosi alla fuga, per il quale sono ancora in corso le ricerche, ha abbandonato lungo il tragitto diversi involucri contenenti: 50,6 grammi di hashish, 19,3 grammi di eroina, 3,6 grammi di eroina tipo brown sugar e 3,5 grammi di cocaina.

Sequestri e arresti

Nel corso della successiva perquisizione è stato trovato dai militari, su uno dei due fermati, un incarto contenente ulteriori 0,4 grammi di eroina, mentre all’interno dell’abitacolo sono stati trovati, occultati in una delle portiere, altri 0,9 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

I due uomini sono stati arrestati e processati, nella mattinata odierna, con rito direttissimo.