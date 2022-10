Aveva due involucri di cocaina, arrestato a Cantù

Arrestato a Cantù dopo essere stato fermato con due involucri di cocaina.

Via Mazzini, ore 18.30. Ieri, venerdì 7 ottobre 2022, una pattuglia del nucleo Radiomobile della Compagnia di Cantù ha fermato una vettura, con a bordo un italiano, classe 1980. L'uomo, residente a Tavernerio, si è dimostrato da subito molto nervoso alla richiesta di presentare i documenti. I militari, insospettiti dalla reazione su un normale controllo, hanno proceduto alla perquisizione trovandolo in possesso di 60 grammi di cocaina riposti in due involucri. L'uomo è quindi stato arrestato. Nella mattina di oggi, sabato 8 ottobre 2022, il processo per direttissima.