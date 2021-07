Ieri pomeriggio, giovedì 22 luglio 2021, intorno alle 14, la Stazione di Cantù ha fermato un giovane residente a Cantù.

Fermato con hashish e marijuana a Cantù

L'episodio è successo in via Manzoni, all'incrocio con via Grandi, un giovane, classe 1994, è stato fermato per un controllo. Insospettiti dal suo comportamento, i militari lo hanno perquisito trovandolo in possesso di 18 grammi di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana). Il ragazzo è stato denunciato a piede libero.