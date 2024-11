Fermato con marijuana e ketamina, arrestato 31enne

Il 31enne residente a Villa Guardia è stato trovato in possesso di un chilo e mezzo di marijuana, nove piante di cannabis e 22 pastiglie di ketamina.

Coltiva marijuana in casa, arrestato 31enne

La Polizia di Stato, ieri mattina mercoledì 27 novembre, ha arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, un milanese di 31 anni residente a Villa Guardia, con qualche precedente amministrativo per possesso di droga. Al termine delle attività l’uomo è stato trovato in possesso di quasi un chilo e mezzo di marijuana confezionata e pronta per lo smercio, nove piante di cannabis in vaso, 22 pastiglie di ketamina e tutta una serie di prodotti e attrezzatura per la coltivazione e il confezionamento della sostanza stupefacente.

Posto di blocco

Tutto ha avuto inizio a seguito di un normale posto di controllo, che le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico effettuano costantemente e quotidianamente, seguendo quelle che sono le direttive impartite dal Questore di Como Marco Calì, dove veniva fermato il 31enne a bordo della sua autovettura.

Agli agenti sono bastati brevissimi istanti per capire che l’uomo nascondeva qualcosa, infatti era repentinamente sceso dall’auto iniziando a tremare e balbettare. I poliziotti hanno quindi ispezionato l’auto, dove l’uomo trasportava un barattolo in vetro contenente poco più di 10 grammi di marijuana e un secondo contenitore con alcune pastiglie.

Ispezionata la casa

Portato prima in Questura per l’identificazione e poi presso la sua residenza di Villa Guardia, dalla perquisizione gli agenti hanno scoperto una vera piantagione di cannabis, nove piante curate e alimentate da un sistema perfettamente funzionante, una serie di barattoli in vetro e confezioni contenenti marijuana per quasi un chilo e mezzo e 22 pastiglie, uguali a quelle trovate nell’auto, risultate essere positive alla ketamina.

Al termine delle attività il 31enne è stato arrestato e su disposizioni del Pubblico ministero di turno, associato alla Casa Circondariale di Como.